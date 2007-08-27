В Крыму на территории Алупкинского лесничества горит до 70 га леса

В Крыму состоянием на 7 часов утра понедельника на территории Алупкинского лесничества отдельными очагами пожара охвачено до 70 га леса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к тушению пожара привлечены 645 человек и 73 единицы техники, в том числе: от МЧС 421 чел. личного состава и 42 ед. техники, от лесхоза 147 человек и 10 ед. техники, от Минобороны 60 чел. личного состава и 8 ед. техники, от коммунальных служб г. Ялта 11 человек и 11 ед. техники, от Минздрава 6 чел. и 2 ед. техники. Также к тушению пожара привлечено 3 вертолета Ми-8 (2 вертолета от МЧС, 1 - от АНТК им. Антонова) и пожарный самолет Ан-32П от АНТК им. Антонова.

Как сообщал УНИАН, 24 августа произошло возгорание на территории Алупкинского лесничества Ялтинского заповедника.

Как выяснилось, виновный в возникновении пожара – турист из Харькова, который зашел в лес и развел костер, чтобы привлечь к себе внимание. Он уже задержан органами милиции. Ведется следствие.

В тушении пожара, который охватил более 50 га, принимают участие более 800 человек, в Крыму находится руководитель МЧС Нестор ШУФРИЧ.

На месте пожара были обнаружены тела лесника и его жены. Во время тушения пожара травмированы также два сотрудника МЧС.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Совмина АРК ходатайствовала о выделении из резервного фонда правительства 250 тыс. грн.

26 августа у подножия скалы работниками лесничества были найдены 2 погибших (лесник и его жен), которые по предварительным данным отравились продуктами горения.