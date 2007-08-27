К лесному пожару в Донецкой области добавились взрывы боеприпасов

В Донецкой обл. горит заповедник "Меловая флора". Как сообщает "5 канал" со ссылкой на МЧС Донецкой обл., на этой территории начали взрываться старые боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые оставались в земле. Взрывы раздавались каждые полчаса. На место события дополнительно выехали пиротехники, которые обследуют бывшие окопы и блиндажи.

РБК-Украина