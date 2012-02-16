Евро-2012: Гостиницы Киева в 12 раз обогнали польские по цене

Цены на отели в Украине на время Евро-2012 поднялись выше неба. Жилье иногда в десять раз дороже, чем аналогичное в Польше.

ТСН сравнили жилые предложения Львова, Донецка и Киева. Сейчас трехзвездочный отель в Донецке предлагает однокомнатный номер с душем, кондиционером, телевизором, телефоном и мини-баром без завтрака по 843 гривны в сутки. Что будет во время Евро, в гостинице не признаются, но все номера уже забронированы.

По данным источников ТСН, на время чемпионата цена подскочит минимум вдвое. Сейчас в среднем по Донецку одноместный потянет от 700 до 1100 гривен. Во Львове - дешевле. От 360 до 900. При этом, везде обещают европейский сервис. Наибольшая гордость отеля в спальном районе Львова - номер для людей с особыми потребностями. Но он единственный. "Здесь у нас без порогов, широкие проемы в дверях, санузел оборудован поручнями для людей. Сейчас его цена 750 гривен, на Евро-2012 он забронирован", - сообщила директор гостиницы Ирина Машталер.

Эксперты в европейский сервис по-украински не верят. Завышенные цены ни в одном городе, который примет Евро, не соответствуют качеству. Но побил все рекорды Киев, который в Европе занял 5-е место - как город с самыми дорогими отелями и низким гостиничным сервисом. Эконом-вариант на время Чемпионата для одного постояльца на 23 ночи в трехзвездочном отеле Киева влетит почти в 285-ти тысяч гривен. В Варшаве такой вариант обойдется в 9700 злотых. В гривнах это около 24-рех тысяч. То есть, почти в 12 раз дешевле.

Из-за накрученных цен некоторые сборные уже отказались от Киева. Вдвое дешевле и стандартный набор туриста. Эксперты подсчитали: такси, бокал мартини, сырная пицца и ночь в отеле в Украине будет стоить 339 евро. В Польше - 149. "Я думаю, что наибольшей карой для таких владельцев гостиниц будет то, что к ним просто никто не приедет. Люди будут отказываться жить в номерах, которые ни по уровню сервиса, ни по ценам, не соответствуют любым ожиданиям", - считает директор Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский.

Чтобы спасти отечественный имидж, общественные активисты призывают украинцев размещать туристов у себя дома. А вот с командами-участницами ситуации уже не исправить: из 16-ти сборных базироваться в Украине согласились только две.