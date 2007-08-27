Луценко призывает выбросить Партию регионов на свалку истории

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО обещает, что после прихода в Верховную Раду возглавляемая им политическая сила заменит руководителей Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и проведет всестороннюю реформу в судебной и правоохранительной системе.

Как сообщает пресс-служба блока НУ-НС, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня, выступая на центральной площади города Хмельницкий.

“Я лично буду над этим работать в парламенте ровно столько, сколько вы мне дадите на это возможностей”, - отметил он.

Лидер блока также призвал людей “выбросить на мусорник истории нафталиновую Партию регионов”.

Митинг начался с выступления народного артиста Украины Александра ПОНОМАРЕВА, а закончился стрелецкой песней “Мы смело в бой пойдем за Украину”, которую исполнил кобзарь Тарас КАМПАЙНИЧЕНКО.

В митинге также приняли участие председатель политсовета блока НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, кандидаты в народные депутаты Анатолий ГРИЦЕНКО, Руслан КНЯЗЕВИЧ та Ольга ГЕРАСИМЬЮК.

Послушать лидеров “Нашей Украины – Народной самообороны” пришло около пяти тысяч жителей Хмельницкого. Акция транслировалась в прямом эфире на областном телевидении.

Как сообщал УНИАН, с 17 августа стартовал всеукраинский агитационный тур НУ-НС под названием «Для людей, а не для политиков».