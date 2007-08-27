Литвин объяснил, почему сахар в Виннице дороже, чем в Донецке

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает необходимым установить государственное регулирование цен на основные продукты питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, об этом В.ЛИТВИН сказал на встрече с избирателями во Владимир-Волынском.

По его мнению, государство должно закупать продукты, а затем, через систему государственного резерва, продавать на рынке по установленным ценам. «Я считаю, что государство должно контролировать цены на коммунальные тарифы и основные продукты питания. Не на икру и не на бананы, а на основные продукты», – сказал В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос избирателей, кто виноват в росте цен на продукты питания, В.ЛИТВИН сказал, что за это отвечает Кабинет Министров. Он подчеркнул, что увеличение пенсий, инициирующее правительством, не смогло компенсировать роста цен.

В.ЛИТВИН указал на отсутствие элементарного порядка в том, как устанавливаются цены на продукты питания. Он навел как примера рынок сахара. «Складывается парадоксальная ситуация: в Винницкой области, где выращивается свекла, килограмм сахара стоит 3,50 грн., в Донецкой области килограмм стоит 2,30 грн. Почему? Потому что сидят монополисты, которые производят сахар в Винницкой области и держат цену, а в Донецкой области через свободные экономические зоны завозят сахар без любой уплаты пошлины, которая дает возможность держать такую цену. Потому что нет одного элементарного порядка», – убежден В.ЛИТВИН.