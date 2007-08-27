Кириленко о кризисах, катастрофах и втором пришествии Януковича

Председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что члены правительства полным ходом осуществляют рабочие поездки в избирательных целях.

Как сообщили в пресс-службе блока НУ-НС, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил на пресс-конференции в Красилове Хмельницкой области.

“Правительство не сделало никаких выводов из кризисов и катастроф, которые имеют место в стране чуть ли не каждый день”, - сказал он.

“Эксперименты правительства на рынке зерна привели к подорожанию хлеба в большинстве областей Украины. Мы имеем кризис на рынке горючего. В то время, когда Президент вынужден лично возглавить тушение пожара в Херсонской области, правительственные чиновники полным ходом осуществляют рабочие поездки в избирательных целях, используя при этом государственный бюджет”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

“В правительстве ЯНУКОВИЧА действует круговая порука, - подчеркнул он. - ЯНУКОВИЧ только стучит кулаками по столу. Ни один министр, ответственный за возникновение кризисов и преодоление последствий катастроф, не отправлен в отставку”.

“Второй приход ЯНУКОВИЧА к власти полностью развеял миф о его профессиональности и решительности”, - убежден В.КИРИЛЕНКО.