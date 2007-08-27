Начинается фестиваль продюсерского кино в Ялте

В рамках фестиваля продюсерского кино Украины и России «Кино-Ялта», который пройдет в Ялте (Крым) в начале сентября, будет устроен показ фильма «Король Парижа», снятого в 1917 году в киноателье известного кинопродюсера ХХ века Александра Ханжонкова.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-центра фестиваля «Кино-Ялта» Ольга ВОЛОДЧЕНКО, в этом году исполнилось бы 130 лет со дня рождения А.Ханжонкова - основоположника отечественного кинематографа. 90 лет назад, в 1917 году А.Ханжонков открыл в Ялте киноателье, на базе которого в советские времена была создана Ялтинская киностудия.

Фильм будет продемонстрирован 5 сентября на Набережной Ялты на открытом показе в сопровождении симфонического оркестра. «Это подарок фестиваля крымчанам, гостям Крыма и Ялтинской киностудии, которая бережно чтит традиции своего основателя», - отметила О.ВОЛОДЧЕНКО.

По ее информации, в рамках фестиваля «Кино-Ялта» будет показано 8 конкурсных картин и 7 внеконкурсных. Конкурсные картины будут демонстрироваться в кинозалах кинотеатра «Спартак» и кинопалаце. Внеконкурсные фильмы можно будет посмотреть на Набережной Ялты на открытом показе. По традиции, фильмы будут представлять их создатели: продюсеры, режиссеры и актеры.

От Украины в конкурсе примут участие такие картины как: "Два в одном" Киры МУРАТОВОЙ, «Аврора, или что снилось Спящей красавице» Оксаны БАЙРАК, «Инди» Александра КИРИЕНКО и фильм «У реки» Евы НЕЙМАН.

От России в борьбу за призы фестиваля вступят фильмы «Враги» Марии МОЖАР, «Натурщица» Татьяны ВОРОНЕЦКОЙ, «Ничего личного» Ларисы САДИЛОВОЙ и «Русская игра» Павела ЧУХРАЯ.

Внеконкурсная программа будет представлена фильмами «Король Парижа» Евгения Бауэра и Ольги Рахмановой, «Варварины свадьбы» (Россия), режиссер Светлана ШИМАНЮК, «Блюз опадающих листьев» (Россия), режиссер Александр МИХАЙЛОВ, «Танкер «Танго» (Россия), режиссер Бахтиёр ХУДОЙНАЗАРОВ, «Сорок» (Россия), режиссер Александр ГАЛИБИН, короткометражной программой украинских режиссеров «Future Shorts. Made in Ukraine» и фильмом «Курьер» из сериала «Набережная Ялты», режиссер Дмитрий ТАРАН.