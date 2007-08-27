Московский авиакосмический салон завершил свою работу (итоги)

Завершил свою работу Московский авиакосмический салон.

Суммарный объем сделок, заключенных на МАКС-2007 в подмосковном Жуковском, превысил 3 миллиарда долларов. Таковы предварительные итоги, обнародованные организаторами.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила контрактов на сумму около 1,5 миллиарда долларов, "Ильюшин Финанс Ко" - примерно на 650 миллионов долларов, "Рособоронэкспорт" - примерно на 330 миллионов. Общая сумма контрактов по военно-техническому сотрудничеству (поставка запчастей, обслуживание поставленной военной техники и т. п.) составила более 400 миллионов долларов.

В работе авиасалона приняли участие 787 предприятий из 39 стран (540 предприятий - российские).

На пресс-конференции по итогам МАКСа генеральный директор ОАО "Авиасалон" Дмитрий Шулепов отметил, что на авиасалоне побывали пять министров обороны, восемь заместителей министров, десять главнокомандующих военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны из разных стран.

Всего же авиасалон посетили, по данным организаторов, более полумиллиона человек, в том числе 155 тысяч специалистов. На МАКСе было аккредитовано около 4 тысяч журналистов из более чем тысячи изданий и телеканалов.

На статической стоянке было продемонстрировано примерно 260 летательных аппаратов, а в полетной программе были представлены 35 видов и типов летательных аппаратов. Всего было проведено около 200 полетов.

Лента.ру