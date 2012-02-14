На допросе в полтавской милиции у задержанного остановилось сердце

В Решетиловском райотделе милиции в Полтавской области умер задержанный мужчина.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области, 13 февраля в 19.00 в Решетиловский райотдел милиции поступило обращение из продуктового магазина с просьбой прекратить хулиганские действия нетрезвого посетителя, который начал ругаться с присутствующими после того, как на их глазах выпил бутылку водки.

Для выяснения обстоятельств правонарушения и проверки личности нарушителя правоохранители доставили его в райотдел.

В райоотделе установили, что 43-летний нарушитель в тот момент находился под административным надзором уголовно-исполнительной инспекции в связи с наличием судимости за хулиганство и неоднократное нарушение правил админнадзора, а также долгое время страдал алкоголизмом.

Как заявляют в милиции, во время дачи объяснений по поводу хулиганства у нарушителя внезапно ухудшилось самочувствие. Бригаде скорой помощи, которая прибыла на вызов правоохранителей и провела комплекс реанимационных мероприятий, не удалось спасти жизнь человеку.

Специалист Полтавского бюро судебно-медицинской экспертизы не обнаружил на теле умершего телесных повреждений и следов насильственной смерти. По предварительной оценке судебных медиков, причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность.

По поручению начальника УМВД Полтавской области Эдуарда ФЕДОСОВА, с целью тщательного изучения обстоятельств инцидента создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники отдела внутренней безопасности и инспекции по личному составу.

Также по факту внезапной смерти человека сейчас проводит проверку прокуратура Решетиловского района.