В сети магазинов в Донецкой области ищут взрывчатку

В Донецкой области из-за анонимного сообщения о заминировании остановлена работа одной из сети магазинов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня в 11:00 в Тельмановский райотдел милиции обратился директор сети магазинов, расположенных в нескольких районных центрах. Он заявил, что ему позвонил неизвестный и сообщил о заминировании двух магазинов сети (каких именно, аноним не сказал).

В настоящее время работа всех магазинов данной сети остановлена, проводится их обследование специалистами взрывотехнической службы, отметили в ГУ МВД.