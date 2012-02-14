Киеву поднимут цену на воду

В Киеве с 1 марта 2012 года вступают в силу новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для потребностей населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «АК «Киевводоканал», повышение тарифов осуществляется согласно постановлению Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, № 82 от 10 февраля 2012 года «Об установлении тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода».

Так, стоимость услуги централизованного водоснабжения будет составлять 1,49 грн. за 1 куб. м (без НДС); централизованного водоотвода – 1,16 грн. за 1 куб. м (без НДС).

*** В настоящее время действующий тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для потребностей населения: водоснабжения - 1,41 грн. за 1 куб. м (без НДС); водоотвода - 1,09 грн. за 1 куб. м (без НДС).