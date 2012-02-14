Воспитатель интерната ударил ребенка утюгом

В Тернопольской области после жалобы, что в одном из интернатов воспитатель ударил ребенка утюгом, прокуратура возбудила уголовное дело.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, после обращения депутатов областного совета прокуратура Борщевского района провела проверку относительно якобы причинения воспитателем Мельница-Подольского областного коммунального детского дома-интерната ожогов воспитаннику данного заведения. Было установлено, что 22-23 декабря 2011 года воспитаннику интерната действительно нанесены телесные повреждения в виде ссадины на правой щеке, которые по своим морфологическим свойствами могли возникнуть от механического действия тупого предмета, и относятся к легким телесным повреждениям.

Прокуратурой Борщевского района возбуждено уголовное дело по ст. 125 ч.1 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Дело передано в Борщевский райотдел милиции для проведения досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, 6 января 2012 года депутаты областного совета поддержали депутатский запрос своего коллеги Ярослава ГАЛЯСА прокурору Тернопольской области Ивану МЕЛЬНИЧУКУ с просьбой провести проверку в Мельница-Подольском областном коммунальном детском доме-интернате по поводу травмирования ребенка.

Во время рассмотрения этого вопроса председатель облсовета Алексей КАЙДА выразил возмущение по тому поводу, что правоохранители так и не отреагировали на инцидент, хотя во время сессии в конце 2011 года в присутствии представителей милиции и прокуратуры на мониторах были продемонстрированы результаты травмирования ребенка, у которого на лице остался след от утюга.

«Правоохранители фактов не находят. Если то, что мы показывали на экранах на прошлой сессии, не является фактом, то что тогда? Ребенка должны забить, тогда найдутся факты? Может отправьте тогда своих детей в этот интернат», – возмущался А.КАЙДА.

Он также выразил пожелание на следующем пленарном заседании заслушать отчет начальника областного управления образования относительно мер, примененных к директору интерната.