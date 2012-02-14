В киевский вуз вызвали милицию - там ректор запер студентов

В частном столичном вузе – Институте Экологии и Медицины, который был лишен лицензии 1 февраля 2012 года, – произошло из ряда вон выходящее событие.

Как сообщает "Сегодня",секретарь ректора вуза, Михаила Салюты, по его просьбе заперла в кабинете студентов. Ребята вызвали милицию.

«Мы приехали требовать от ректора свои документы, которые необходимы для перевода в другой вуз. Я лично учился в Институте Экологии и Медицины на 6 курсе, и не могу получить свои документы, чтобы продолжить обучение», - рассказал по телефону закрытый в кабинете ректора студент Игорь Коверзнев.

С другой стороны двери сидели родители студентов, которые требовали, чтобы их детей выпустили.

«Мы уже звонили и ректору, и в прокуратуру, и в Минобразования, но тщетно. Ректор не хочет выдавать детям документы для перевода, хотя мы их оплатили ("академка" с подписью и печатью ректора, которая нужна для того, чтобы студента зачислили в другой вуз, - Авт.)», - сказал отец студента Евгений Коверзнев.

"Сегодня" попыталось созвониться с уже бывшим ректором Института Экологии и Медицины Михаилом Салютой, но он трубку не снял.

«Я полчаса назад встречался с Салютой, поговорил с ним по-человечески и он пообещал, что подпишет студентам справки. Проблема в том, что если лицензия вуза аннулирована, то ректор уже не может подписывать документы», - сказал директор департамента высшего образования Минобразования Ярослав Болюбаш.

Как стало известно "Сегодня", около 14 часов ректор дал приказ выпустить ребят. На 15.00 Салюта назначил встречу со студентами. Будущие врачи говорят, что прием в Мединститут Богомольца заканчивается завтра, а в начале марта - в Институт народной медицины. В этой связи студенты настроены получить документы чем раньше, тем лучше.

Напомним, в стране начали аннулировать лицензии в частных вузах. ИЭМ – один из них.