В ДТП погибла новорожденная девочка, которую везли из роддома

В результате лобового столкновения двух автомобилей на 30 километре автодороги Рени-Орловка-Измаил два человека погибли, а пятеро получили телесные повреждения различной степени.

Среди погибших – новорожденная девочка, которую везли из роддома.

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, ДТП произошло 13 февраля в 16:30.

Как установлено прибывшими на место аварии правоохранителями, «38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108», двигаясь в направлении села Орловка, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2107», под управлением 39-летнего местного жителя».

В результате аварии водитель «ВАЗ-2107» и ребенок, которого везли из роддома, погибли на месте, а пассажиры «семерки» - 32-летняя женщина и 35-летний мужчина – родители погибшей новорожденной, получили телесные повреждения. Также получили ушибы и травмы водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ-2108».

Пострадавшие госпитализированы в Ренийскую райбольницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Начато следствие.