В МИД намекнули, что Еврокомиссия за изменениями в Украине не поспевает

Оценка Европейской комиссией прогресса Украины в выполнении первой (законодательной) фазы Плана действий по либерализации визового режима базируется на информации по состоянию на конец ноября прошлого года относительно проведенной украинской стороной работы по четырем блокам критериев первой фазы Плана действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он уточнил, что речь идет о таких блоках, как «Безопасность документов, включая внедрение биометрических данных», «Нелегальная иммиграция, включая реадмиссию», «Общественный порядок и безопасность», «Внешние отношения и основополагающие права».

По словам А.ДИКУСАРОВА, оценка также содержит ряд рекомендаций, которые необходимо выполнить с целью перехода ко второй (имплементацийной) фазе Плана действий.

При этом А.ДИКУСАРОВ отметил, что значительное количество этих рекомендаций уже выполнено. В частности, утверждена Государственная программа предотвращения и противодействия коррупции на период до 2015 года и План мероприятий по реализации концепции государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью. Кроме того, завершена разработка Общегосударственной программы противодействия торговле людьми на период до 2015 года, нормативно-правовых актов, необходимых для надлежащей имплементации законов Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите» и «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», продолжается работа над подготовкой нормативно-правовой базы для внедрения документов с биометрическими данными.

По итогам детального анализа оценки ЕК прогресса Украины в выполнении первой фазы Плана действий по либерализации визового режима в ближайшее время состоится заседание старших должностных лиц в рамках безвизового диалога Украина-ЕС для выработки алгоритма последующих общих шагов для полного выполнения первой фазы Плана действий и перехода ко второй фазе.

На вопрос журналистов, повлияет ли ветирование Президентом закона о биометрических паспортах на безвизовый диалог Украины и ЕС, А.ДИКУСАРОВ ответил: «Мы уверены, что этот пункт относительно биометрики, поскольку он является очень важным для нас в контексте перехода от первой ко второй фазе, он будет принят с соответствующими замечаниями».

Как сообщал УНИАН, Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС.

3 февраля 2012 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что через полтора-два месяца Украина завершит выполнение первого этапа Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.

13 февраля Еврокомиссия обнародовала второй доклад относительно прогресса Украины в имплементации Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

В докладе, среди прочего, ЕК отметила ограниченный прогресс Украины в принятии законодательства относительно защиты документов. “Формирование законодательного поля относительно выдачи международных биометрических паспортов, которые считываются соответствующим оборудованием, в полном соответствии с высшими стандартами Международной организации гражданской авиации по безопасному управлению идентификацией, не было завершено”, - отмечается в докладе.

Также Еврокомиссия отметила, что Украина должна осуществить ряд дополнительных мероприятий в сфере управления миграцией и предоставления убежища.

В документе, в частности, отмечается, что в сфере управления границами приняты все необходимые законы, в том числе относительно этического кодекса борьбы с коррупцией. Вместе с тем, авторы доклада отметили необходимость усиления сотрудничества между разными правоохранительными органами, привлеченными к сфере управления границами.

В докладе также отмечается, что в Украине до сих пор не создана система управления миграционными потоками.

Вместе с тем, ЕК обратила внимание на необходимость законодательно обеспечить защиту беженцев, предоставить гарантии на случай отзыва статуса беженца, увеличить сроки подачи заявлений на получение убежища.