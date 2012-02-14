Россия хочет дополнительно открыть два генконсульства в Украине

Россия хочет дополнительно открыть свои генконсульства в Днепропетровске, Ужгороде и консульский пункт в Севастополе

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей ОЛЕФИРОВ.

“Это не тайна. Российские должностные лица официально заявляют, что хотели бы открыть дополнительно генеральные консульства в Днепропетровске, Ужгороде и консульский пункт в Севастополе”, - сказал А.ОЛЕФИРОВ.

В то же время он отметил, что на заседании Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии еще в 2010 году было договорено, что стороны будут руководствоваться в вопросе открытия консульств принципом “паритетности и последовательности”.

А.ОЛЕФИРОВ также заметил, что Украина сегодня открыла Генконсульство в Нижнем Новгороде, а РФ вскоре будет открывать свое представительство в Донецке. По его совами, сейчас российские коллеги ищут необходимое помещение.