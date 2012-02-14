На Луганщине «заминировали» больницу
09:38, 14 февраля 2012Общество
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Больных эвакуировали
В Луганской области неизвестные злоумышленники «заминировали» здание районной больницы в поселке Троицкое.
Как информировали УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, сообщение о заминировании поступило 13 февраля в 17.30.
Личным составом МЧС совместно с работниками милиции были эвакуированы больные и медицинский персонал больницы (всего 79 лиц) и организовано дежурство на месте события.
В результате проверки здания больницы и прилегающей территории специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов.
В 20.28 работы были завершены, вызов оказался ложным.
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