Агентство по авторским правам выселяют из помещения

Председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА заявляет, что государственное предприятие «Украинское агентство по авторским и смежным правам» принудительно выселяют из помещения по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 34–Б, вопреки обещаниям властей прекратить выселение и продлить агентству договор аренды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете.

По словам председателя фракции, 23 декабря 2011 года решением Киевсовета № 422/5234 КП «Киевжилспецэксплуатация» обязано было перезаключить договор аренды помещения с Агентством авторских прав. Однако в начале января 2012 года агентство получило предписание о выселении и обратилось к депутатам за помощью.

От фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете было направлено депутатское обращение к главе КГГА Александру ПОПОВУ с требованием дать поручение подконтрольному ему КП «Киевжилспецэксплуатация» выполнить решение Киевсовета и не провоцировать новые конфликты в городе между авторами и властью.

«В полученном ответе речь шла о том, что Украинское агентство по авторским и смежным правам не будут выселять в судебном порядке из занимаемого помещения”, - сообщила Т.МЕЛИХОВА.

По ее информации, агентство подписало арендное соглашение, которое 19 января 2012 года было направлено для дальнейшего подписания в Главное управление коммунальной собственности Киева, но управление, вопреки законодательным нормам о необходимости подписания арендного соглашения между арендодателем и арендатором в 5-дневной срок, до сих пор не подписало соглашения.

В это время Государственная исполнительная служба Шевченковского района, по словам Т.МЕЛИХОВОЙ, “взялась за обещанное и принудительно выселяет агентство из занимаемого помещения: описывается и вывозится имущество”.

Председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете сообщила, что будет инициировать создание временной контрольной комиссии относительно ситуации, которая сложилась вокруг Украинского агентства авторских и смежных прав, для решения вопроса продления арендного соглашения или предоставления агентству другого помещения.