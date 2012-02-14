Жильцы не должны платить, если в квартире холоднее 12 градусов

Население не должно платить за тепло, если температура в квартире составляет ниже 12 градусов. Об этом заявил журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА/

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СГГА, В.ЯЦУБА напомнил, что при понижении температуры до 18 градусов и дальнейшем ее снижении на каждый градус можно предъявлять претензии тем предприятиям, которые обеспечивают теплом.

В.ЯЦУБА также поручил коммунальным службам расписать в платежных квитанциях стоимость фактически предоставленных услуг, чтобы севастопольцы знали, за что они платят.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17 февраля 2010 года № 151 «Об утверждении Порядка проведения перерасчетов размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению…», при температуре в жилых помещениях ниже 12 градусов (в угловых комнатах - ниже 14 градусов) плата за централизованное отопление не взимается.

В случае снижения температуры в диапазоне от 12 до 18 градусов в жилых помещениях (в наружных комнатах от 14 до 20 градусов) плата уменьшается на 5% за каждый градус отклонения.