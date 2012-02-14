Госслужба: пусть о сыре говорят специалисты

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила Роспотребнадзору письмо с просьбой провести инспекцию украинских производителей сыра на предмет экспорта в РФ.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил глава Госветфитослужбы Иван БИСЮК.

«Об инспекции мы будем еще с ними договариваться. Мы официальное письмо направили с предложением в ближайшее время прислать рабочую группу для инспекции», - сообщил И.БИСЮК, отметив, что конкретная дата проведения проверок будет обсуждаться после того, как Россия сообщит о готовности провести инспекцию.

По его словам, выводы о качестве украинских сыров можно будет сделать после того, как украинские и российские специалисты отберут пробы и проведут исследования продукции. «Мы на заводе в присутствии всех отберем пробы сыра со всех партий, они для себя, мы для себя. Параллельно проведем исследования, возможно совместными рабочими группами, и после этого будут какие-то выводы, будет общее рабочее совещание, на котором будут подведены итоги и принято какое-то решения», - сказал И.БИСЮК.

Кроме того, он сообщил, что стороны намерены сверить методики проведения исследований. «Мы с Роспотребнадзором договорились о том, чтобы сверить наши методики, сверить ДСТУ, по которым проводятся исследования, совпадают ли они, правильно ли мы или они делают», - сказал глава Госветфитослужбы.

Кроме того, он призвал не обострять ситуацию, сложившуюся вокруг запрета ряду украинских производителей экспортировать продукцию в РФ. «Мы просим, чтобы в этот процесс никто не вмешивался. Пусть работают специалисты, между собой делятся информацией — это скорее приведет к разблокированию ситуации, чем нагнетание вокруг этого страстей», - отметил И.БИСЮК.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО. Они обсудили вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России и договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

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Продукция ЧП "Прометей" (является филиалом ООО "Менский сыр"), в которой будто бы в России обнаружили растительные жиры, отвечает стандартам качества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП "Черниговстандартметрология".

Согласно сообщению, последние сертификационные испытания продукции предприятия состоялись 1 февраля 2012 года. Согласно заключению специалистов, растительных жиров в продукции ООО "Менский сыр" не выявлено.

По словам начальника сектора отдела по технадзору и подтверждения соответствия пищевой продукции и продовольственного сырья ГП "Черниговстандартметрология" Людмилы ШАПОВАЛОВОЙ, ненасыщенные жирные кислоты – пальмитолеиновая и линолевая, которые обнаружили российские специалисты в украинских сырах, являются природными составляющими молочного жира. Специалист подчеркнула, что коровий молочный жир содержит более 40 разных жирных кислот, большинство из них – в чрезвычайно малых количествах. Соотношение этих кислот зависит от сезона, условий содержания животных, рациона откорма, стадии лактации, породы, географического положения местности выпаса коров.

"Обвинение в фальсификации продукции должно опираться на документальные доказательства. Анализировать необходимо не только наличие каких-либо веществ, но и их количество. Заявления же были рассчитаны на неинформированность потребителя или наличие незнакомых рядовым гражданам названий", - сказала Л.ШАПОВАЛОВА.

Она отметила, что на предприятии ООО "Менский сыр" функционирует система управления качеством и безопасностью продукции. Соответствие ее международным и отечественным стандартам подтверждено независимыми отечественными и иностранными компетентными организациями. Кроме того, соответствие продукции требованиям, которые на нее распространяются, также подтверждено сертификатами, в том числе и российскими. Они выдавались после тщательного обследования производства санитарными, ветеринарными службами, отечественными и российскими органами по сертификации, испытаний продукции в аккредитованных лабораториях.

ГП "Черниговстандартметрология" осуществляет проверки ООО "Менский сыр" с 1995 года в сфере сертификации твердых сыров, сыров обычных, сыворотки и масла.

Как сообщал УНИАН, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия с 7 февраля вводит запрет на ввоз сыров отдельных украинских производителей. По его словам, в ходе проверок, проведенных в 62 субъектах России, было отобрано 178 образцов украинских сыров, из них 38 не соответствовали установленным нормативам по жирокислотному составу.