У генпрокурора сменился пресс-секретарь

Маргарита ВЕЛЬКОВА назначена пресс-секретарем генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ.

Как отмечается в сообщении Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, соответствующий приказ подписал В.ПШОНКА.

В сообщении отмечается, что М.ВЕЛЬКОВА имеет высшее образование по специальности «аналитик консолидированной информации». Также она имеет опыт работы в журналистике, государственных учреждениях, международных организациях.