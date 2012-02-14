У генпрокурора сменился пресс-секретарь
06:04, 14 февраля 2012Общество
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Пшонка подписал приказ
Маргарита ВЕЛЬКОВА назначена пресс-секретарем генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ.
Как отмечается в сообщении Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, соответствующий приказ подписал В.ПШОНКА.
В сообщении отмечается, что М.ВЕЛЬКОВА имеет высшее образование по специальности «аналитик консолидированной информации». Также она имеет опыт работы в журналистике, государственных учреждениях, международных организациях.
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