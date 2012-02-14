Янукович посмотрит на новое поколение судей
04:31, 14 февраля 2012Общество
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Церемония присяги
14 февраля, в 12.30 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественной церемонии принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность профессионального судьи.
Как сообщает пресс-служба главы государства, аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента Украины до 11.30 14 февраля по тел.: 255-61-86, 255-62-69.
Представители СМИ приглашаются на 11.45.
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