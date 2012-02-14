Янукович посмотрит на новое поколение судей

Церемония присяги

14 февраля, в 12.30 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественной церемонии принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность профессионального судьи. Как сообщает пресс-служба главы государства, аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента Украины до 11.30 14 февраля по тел.: 255-61-86, 255-62-69. Представители СМИ приглашаются на 11.45.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter