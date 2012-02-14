Коррупционная хроника

В Донецкой области арестован один из заместителей городского председателя Горловки, обвиняемый в получении взятки в размере 17 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.



В сообщении говорится, что представление следователя прокуратуры об избрании обвиняемому по делу о получении взятки в размере 17 тыс. грн. меры пресечения в виде содержания под стражей сегодня удовлетворено Ворошиловским районным судом г. Донецка.



Следственные действия продолжаются, отметили в облпрокуратуре.



***



Главный государственный инспектор государственного архитектурно-строительного контроля в Хмельницкой области требовал взятку в 5,5 тысячи гривен. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.



Как выяснено, это должностное лицо требовало взятку от местного жителя за изготовление плана помещения и прилегающей площадки под офис и выставочный павильон в пгт Старая Синява.



Прокуратурой Старосинявского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.



***



В Тернопольской области возбуждено дело в отношении руководителя районного управления Госкомзема, который получил более 20 тыс. долларов взятки.



Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНА, установлено, что в конце 2010 года житель Теребовлянского района обратился к начальнику управления Госкомзема в одном из районов с просьбой посодействовать ему в выделении земельного участка площадью 5,05 га для ведения личного крестьянского хозяйства.



Чиновник во время разговора сообщил просителю, что подыщет земельный участок, однако все вопросы, связанные с его оформлением, необходимо решать с одним из местных жителей, который является его сообщником. В тот же день житель Теребовлянского района встретился с доверенным человеком должностного лица и сообщил ему о своих намерениях относительно получения земельного участка на территории района.



В конце января 2011 года сообщник чиновника предложил просителю оформить земельный участок, который находится на территории одного из сельских советов района, на подставных лиц – троих жителей села, при условии передачи ему и должностному лицу взятки в размере 22 тыс. долларов.



После этого по указанию начальника служебные лица районного управления Госкомзема подготовили распоряжение о предоставлении разрешения на составление проекта землеустройства по отводу земельных участков в собственность трем гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства на территории сельского совета. На основании распоряжений председателя РГА эти граждане получили государственные акты на право собственности на земельные участки.



10 февраля 2012 года после нотариального переоформления указанных земельных участков на жителя Теребовлянского района доверенное лицо начальника райуправления Госкомзема, действуя с ним в сговоре, получило от просителя для чиновника 21 тыс. долларов США за содействие в выделении земельного участка. В этот же день чиновника и посредника задержала милиция.



В отношении начальника райуправления Госкомзема и местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).



***



Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в Кировограде разоблачили во взяточничестве судью.



Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, судья был задержан в его служебном кабинете после получения взятки в размере 1 тысяча долларов за вынесение приговора с минимальной суммой штрафа по уголовному делу по обвинению местного жителя в незаконном хранении наркотических средств.



По материалам СБУ Генпрокуратурой в отношении судьи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.



В отношении судьи избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



***



В Винницкой области сотрудники СБУ задержали налоговика, который вымогал 20 тыс. долларов взятки.



Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, указанную сумму работник налоговой, который отвечает за проведение финансовых расследований ГНС в Винницкой области, требовал от представителей частного бизнеса за непроведение проверок их деятельности.



"Злоумышленник был задержан во время получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов", - сообщили в пресс-центре.



Прокуратурой Винницкой области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.



***



Сотрудники прокуратуры Запорожской области и Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции задержали главного государственного инспектора Государственной экологической инспекции в Запорожской области при получении 30 тыс. грн. взятки.



Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, чиновник был задержан в минувшую пятницу с поличным – непосредственно после получения 30 тыс. грн. в заранее оговоренном месте на улице.



«Данная сумма вымогалась и была получена чиновником в качестве платы за уменьшение размера ущерба, насчитанного Государственной экологической инспекцией в Запорожской области местному предприятию, осуществляющему добычу подземных вод без лицензии. За 30 тыс. грн. чиновник обещал снизить фактическую сумму причиненного действиями предприятия ущерба в 10 раз: с 1 млн. грн. до 100 тыс. грн.», - сообщили в ГУ МВД Украины в Запорожской области.



По данным пресс-службы прокуратуры Запорожской области, на сегодняшний день действия злоумышленника квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом занимающим особо ответственное положение). Ведется следствие.



***



В Харьковской области задержан инспектор пограничного контроля, который требовал и получил от жительницы Харькова взятку в сумме 3,2 тыс. грн. за содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы Украины ее несовершеннолетнего ребенка без соответствующих документов.



Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Управление МВД Украины на Южной железной дороге, инспектор был задержан на «горячем» на одной из железнодорожных станций в ходе проведения оперативных мероприятий работниками Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями Управления МВД Украины на Южной железной дороге совместно с сотрудниками СБУ.



Вещественные доказательства изъяты. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, проводится расследование.



***



Житель Запорожья за 300 долларов взятки оформил документы, позволившие ему получить «чернобыльскую» пенсию в целом на сумму 90 тыс. грн.



Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, факт незаконного получения денег был выявлен в ходе проверки законности предоставления гражданам статуса пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы на территории области.



«В ходе проверки сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Запорожской области разоблачили гражданина, который, дав 300 долларов США взятки чиновнику межведомственной комиссии по установлению причинной связи болезней, инвалидности и смерти с действием вредных последствий аварии на ЧАЭС, получил документы, сделавшие его «военным инвалидом-ликвидатором». Впоследствии данный гражданин получил от государства пенсионных выплат на общую сумму около 90 тысяч гривень», - говорится в сообщении.



На сегодняшний день в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).



Личность чиновника, незаконно предоставившего документы, устанавливается. Ведется следствие.



***



Алуштинский городской суд приговорил к трем годам тюрьмы и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком один год бывшего главного архитектора Ялты Владимира ПРИСТУПУ, который обвинялся в незаконном выделении трех гектаров земли на южном берегу Крыма и нанесении таким образом почти 10 млн. грн. ущерба.



Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.



Кроме того, согласно решения суда, В.ПРИСТУПА не сможет полтора года занимать руководящие должности в управлении архитектуры.



«Он признан виновным в незаконном согласовании отведения трех гектаров в районе Поляны сказок. Другие эпизоды преступной деятельности суд исключил из обвинения», - говорится в пресс-релизе.



Прокуратура готовит апелляцию на приговор в отношении В.ПРИСТУПЫ, так как по ее мнению суд неправильно применил уголовное законодательство и назначил обвиняемому слишком мягкий приговор.



***



В Ивано-Франковской области осуждена 27-летняя руководитель почтового отделения, которая присваивала пенсии и социальные выплаты.



Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, Косовский районный суд признал виновной женщину, которая с целью получения незаконной наживы, совершила растрату средств путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки документации.



В июне прошлого года в отношении служебного лица, которое определенное время выполняло обязанности начальника сельского отделения связи, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 191 (присвоение или завладение чужим имуществом) и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка).



Она вносила заведомо неправдивые сведения в официальные документы, в результате чего один и тот же почтальон недополучал определенные суммы, назначенные гражданам в качестве социальных пособий. В первом случае почтальон, доставлявший людям выплаты, выявил недостачу 3079 гривен.



Через месяц произошла аналогичная история: получив средства для доставки гражданам, почтальон разнес их адресатам, однако вновь оказалось, что указанная в ведомостях сумма не отвечает сумме полученной наличности. На этот раз не хватило 3225 гривен 43 копеек. Почтальон осуществила выплату пенсий и социальной помощи гражданам за собственные средства, для чего продала корову.



Выяснилось, что с целью сокрытия фактов присвоения средств на общую сумму 6305 гривен 6 копеек злоумышленница осуществила неправдивые записи в книге учета почтовых отправлений, почтовых переводов, пенсий и социальных пособий о том, что почтальонам выданы все средства для доставки гражданам.



Подсудимая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на протяжении полутора лет. На основании статьи 75 Уголовного кодекса суд освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.