Убит журналист, боровшийся с коррупцией

Как рассказали в полиции, Паулу Родригес был убит бандитами-мотоциклистами в городе Понта Пора.

На прошлой неделе другой бразильский журналист, Марио Лопес, который расследовал коррупционные преступления, был застрелен в Рио-де-Жанейро.