Убит журналист, боровшийся с коррупцией
02:32, 14 февраля 2012Общество
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Второй за две недели в Бразилии
Редактор бразильской газеты, который организовал кампанию по борьбе с коррупцией, застрелен в штате Мато Гроссо, около границы с Парагваем, передает Би-би-си.
Как рассказали в полиции, Паулу Родригес был убит бандитами-мотоциклистами в городе Понта Пора.
На прошлой неделе другой бразильский журналист, Марио Лопес, который расследовал коррупционные преступления, был застрелен в Рио-де-Жанейро.
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