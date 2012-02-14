Убит журналист, боровшийся с коррупцией

02:32, 14 февраля 2012
Общество
744 0

Второй за две недели в Бразилии

Редактор бразильской газеты, который организовал кампанию по борьбе с коррупцией, застрелен в штате Мато Гроссо, около границы с Парагваем, передает Би-би-си.

Как рассказали в полиции, Паулу Родригес был убит бандитами-мотоциклистами в городе Понта Пора.

На прошлой неделе другой бразильский журналист, Марио Лопес, который расследовал коррупционные преступления, был застрелен в Рио-де-Жанейро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter