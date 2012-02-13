За полгода аннулировали лицензии 11 украинских вузов

За 6 месяцев проверок Государственной инспекции учебных заведений Государственная аккредитационная комиссия Украины аннулировала лицензии 11 высших учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время первой итоговой пресс-конференции сообщил председатель Государственной инспекции учебных заведений (ГИУЗ) Украины Михаил ГОНЧАРЕНКО.

Он сообщил, что с сентября 2011 года по февраль 2012 года инспекция проверила деятельность 292 учебных заведений в 21-м регионе Украины: 198 общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учебных заведений, 43 профессионально-технических учебных заведения и 51 высшее учебное заведение.

Как отметил М.ГОНЧАРЕНКО, проверки в вузах осуществлялись на предмет организации и проведения вступительной кампании 2011 года, соблюдения лицензионных условий предоставления образовательных услуг, качества подготовки студентов, выполнения условий контрактов руководителями вузов, рассмотрения обращений и жалоб общественных организаций, обращений народных депутатов Украины.

По результатам проверок на заседаниях ГАК было принято решение об аннулировании лицензий 11 высших учебных заведений: шести из них аннулированы все лицензии, пяти – часть лицензий.

При этом, как отметил М.ГОНЧАРЕНКО, в большинстве случаев высшим учебным заведениям, в которых были зафиксированы незначительные нарушения, предоставляется три месяца на их устранение.

В частности, аннулированы лицензии Украинского финансово-экономического института в форме общества с ограниченной ответственностью, частного высшего учебного заведения (ЧВУЗ) «Киевский институт социальных и культурных связей им. Святой княгини Ольги», ЧВУЗ «Институт экологии и медицины», ЧВУЗ «Международный медицинский колледж», ЧВУЗ «Западнодонбасский институт экономики и управление» (г. Павлоград) и колледжа при нем, ЗАО «Львовский институт менеджмента» (бакалавр «Управления персоналом и экономика труда», магистров «Маркетинг», для других – трехмесячный срок на устранение недостатков), Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля для Скадовского отделения Крымского факультета, Крымского филиала Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, Ривненского института Частного акционерного общества «ВУЗ «Межрегиональная академия управления персоналом», вуза «Киевский университет славистики» (по отдельным экономическим направлениям подготовки «Экономика предприятия», «Финансы и кредит», «Менеджмент» и для филиалов, которые осуществляют подготовку по этим направлениям).

Основными нарушениями, зафиксированными инспекторами, являются превышение лицензированного объема набора студентов, отсутствие договоров аренды, нарушение санитарно-гигиенических требований, низкий уровень кадрового и учебно-методического обеспечения, количества рабочих компьютерных мест. Отдельно М.ГОНЧАРЕНКО отметил низкий уровень знаний студентов при проведении срезов знаний.

При этом достаточно высокий уровень знаний был зафиксирован, в частности, у студентов Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, Национального университета «Львовская политехника», Европейского университета.

М.ГОНЧАРЕНКО сообщил, что в марте планируется проверка Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.