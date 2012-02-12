Родители выгнали 4-летнего ребенка на мороз

В Винницкой области решается вопрос о лишении родительских прав матери и отца 4-летней девочки, которые в мороз выгнали ребенка из дому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

В селе Сокиряны Теплицкого района 32-летний отец малолетнего ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отругал дочку и выгнал ее из дому. Девочка оделась, как могла, и пошла в неизвестном направлении, когда на улице уже вечерело. Мать 4-летней девочки вспомнила о дочери лишь утром, хотя ребенка целую ночь не было дома.

Сразу после сообщения сельскому председателю, личный состав райотдела милиции и общественность были подняты на поиск девочки. Ребенка нашли напуганной, уставшей и замерзшей в поле за селом. Девочка чудом осталась живой. Ее доставили в больницу для предоставления медицинской помощи. Угрозы здоровью девочки нет.

Решается вопрос о лишении родительских прав и возбуждении в отношении этих людей уголовного дела. В их действиях видятся признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.136 УК Украины: Непредоставление помощи малолетнему ребенку, который заведомо находится в опасном для жизни состоянии, при возможности оказать такую помощь или несообщение о таком состоянии ребенка надлежащим учреждениям или лицам, предусмотрен штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением воли сроком до трех лет.

До вынесения окончательных выводов по данному случаю ребенок вынужден проживать в семье. Ее мать была лишена родительских прав на старшего ребенка, 10-летнюю дочку, которая сейчас проживает в другом городе в семье своей тети.