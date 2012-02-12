Повесившийся в СИЗО журналист написал, что претензий не имеет
Обвинялся в поджоге и убийстве
В Симферопольском следственном изоляторе повесился заключенный Сергей Алексеев, который был задержан по подозрению в поджоге дома местного депутата.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, комментируя публикацию в одном из СМИ по названием: "В Симферопольском СИЗО повесился поджигатель дома депутата ФРОТМАНА" о самоубийстве заключенного С.Алексеева.
По данным СМИ, ветеран-афганец, журналист С.Алексеев был задержан в конце 2011 года по подозрению в поджоге дома депутата горсовета Симферополя Бориса ФРОТМАНА и убийстве мужчины (по информации СМИ - парня дочери). Бойцам спецподразделения «Беркут» пришлось брать штурмом особняк, где забаррикадировался С.Алексеев.
По информации пенитенциарной службы, С.Алексеев свел счеты с жизнью 7 февраля в камере медико-санитарной части СИЗО, в личных вещах подследственного нашли записку, в которой он заявил, что не имеет претензий к администрации изолятора и сокамерникам, а решение о самоубийстве является взвешенным и окончательным.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее эксперты подтвердили психическое расстройство С.Алексеева.