Исторический музей получил от милиции украденную картину

Правоохранители Киевской области вернули Яготинскому историческому музею похищенную в прошлом году картину известного украинского художника Сергея Шишко «Хата на Полтавщине» стоимостью 2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, в середине октября 2011 года в Яготинский райотдел милиции поступило заявление об исчезновении из местного исторического музея картины. По словам директора учреждения Лидии ДЕМЧЕНКО, полотно украли ночью. В помещение музея злоумышленники проникли через окно. Заведение было оборудовано сигнализацией, поэтому работники Службы государственной охраны прибыли на место происшествия через шесть минут, однако воры успели скрыться за считанные минуты. Сотрудники музея только на следующее утро заметили, что картину украли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

В ходе проведения оперативных мероприятий в начале 2012 года работники милиции установили, что кражу совершила организованная преступная группировка. В состав группы входили четверо молодых людей, трое из них ранее были неоднократно судимы за кражи и насильственные преступления имущественной направленности. Самому старшему из злоумышленников - 28 лет, а самому младшему - всего 21. Один из воров оказался мастером спорта по боксу.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в Киевской области установили, что члены этой группы на протяжении длительного времени занимались нападениями на АЗС, ювелирные магазины, незаконными завладениями автомобилей и кражами художественных ценностей из помещений музеев.

Как сообщил начальник Управления уголовного розыска областного милицейского главка Сергей КНЯЗЕВ, во время совершения разбойных нападений злоумышленники с особой дерзостью применяли физическую силу, использовали оружие.

Во время проведения санкционированных обысков у них изъяли ювелирные изделия, похищенные во время нападения на магазин «Золото» в городе Буча Киевской области, и украшения, похищенные из магазина в городе Коростышев Житомирской области, револьвер TRUPPER с шестью патронами и автомобиль, на котором воры совершали нападения на ювелирные магазины, а также похитили картину С.Шишко «Хата на Полтавщине» из помещения Яготинского музея.

На данное время устанавливается причастность задержанных к вышеуказанным и аналогичным преступлениям на территории Украины. В отношении злоумышленников применена мера пресечения в виде содержания под стражей.