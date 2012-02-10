МЧС просит 5 миллионов для жильцов обвалившегося дома

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины направило правительству проект распоряжения о выделении из резервного фонда государственного бюджета 4,7 млн. грн. для приобретения квартир и отселения жильцов из разрушенного дома в Макеевке Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.

Также отмечается, что Донецкая областная государственная администрация по поручению первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА провела заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и признала разрушение дома в г. Макеевка - чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

Министерство чрезвычайных ситуаций подтвердило это решение, проведя экспертизу заключения комиссии по ТЭБ и ЧС.

Здание признано не соответствующим санитарным и техническим требованиям, нежилым и подлежащим сносу, поскольку делать капитальный ремонт нецелесообразно.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в результате разрушения стены жилого дома № 79 по ул. Макарова без крова над головой при суровых морозах остались 80 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Людей временно расселили в гостиницах, больницах и у родственников.