В Черкассах на ходу загорелся троллейбус

Сегодня утром в Черкассах во время движения по улице Героев Сталинграда загорелся выехавший на маршрут троллейбус “ЗИУ-9”.

Как проинформировали корреспондента УНИАН в пресс-службе управления МЧС Украины в Черкасской области, водитель, заметив возгорание, немедленно остановил машину и сообщил об этом дежурному диспетчеру КП «Черкассыэлектротранс», который вызвал спасателей.

До приезда работников МЧС водитель с помощью огнетушителя пытался укротить огонь, однако ликвидировать пожар удалось лишь спасателям.

На момент возгорания пассажиров в салоне троллейбуса не было, поэтому никто не пострадал. Огнем уничтожена кабина водителя, 9 сидений и поврежден салон. Причина пожара – короткое замыкание высоковольтной сети в кабине водителя.