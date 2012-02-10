Врачи отвезли женщину без сознания в морг

В Перми (Россия) врачи скорой помощи перепутали обморок со смертью и отвезли пациентку в морг.

Работница склада, которая оказалась живой, написала на недобросовестных медиков заявление в полицию, пишет Life News.

По словам пострадавшей, 48-летней Татьяны Федяевой, на работе от сильного мороза она просто потеряла сознание, но врачи, которые приехали на вызов, вместо больницы отвезли женщину сразу в морг.

"Скорую" вызвал охранник, который нашел женщину рано утром. Он вспоминает, что врачи даже не сомневались в смерти женщины и сразу заявили, что ее необходимо доставить в морг.

"Пришла в себя. Лежу раздетая в зале морга, а рядом тела умерших. Работник морга увидев, как "труп" женщины встает и подходит к нему, обомлел", - рассказала пострадавшая, которая очнулась в морге от холода.

После инцидента Татьяну перевезли из морга в отделение кардиологии. После обследования женщину отпустили домой.

После случившегося Татьяна Федяева намерена разбираться с недобросовестными врачами. Она уже написала заявление в полицию, в котором требует провести проверку.

Однако, врачи скорой помощи свою вину отрицают. Они утверждают, что действительно забирали женщину со склада. Но отвезли ее в диспансер, а не морг.

ТСН