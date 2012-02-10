В Украине объявили штормовое предупреждение

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На 11-13 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Украинский гидрометеоцентр, 11-13 февраля на территории Украины сохранится холодная погода (ночью 11 февраля на Южном побережье Крыма температура 10-12° мороза). На дорогах гололедица. 10-12 февраля в горных районах Закарпатской и Львовской областей существует опасность схода снежных лавин.

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