В Черниговской области мужчина сдал в музей боевую гранату

В Черниговской области в Березнянский историко-краеведческий музей имени Г.Г.Веревки мужчина сдал боевую гранату времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщила сотрудница музея.

По ее словам, мужчина принес гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, сказал, что нашел и хочет сдать в музей как экспонат. Работники музея обратили внимание, что граната не имеет чеки и обратились к поселковому председателю, который вызвал МЧС. Сотрудники группы пиротехнических работ МЧС изъяли гранату и обезвредили ее.

Как сообщалось, в мае 2008 года 2 взрывоопасных снаряда времен Великой Отечественной войны были найдены в экспозиции районного историко-краеведческого музея поселка городского типа Репки. Их случайно при осмотре заметил сотрудник МЧС.