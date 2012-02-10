В Одессе Интерпол задержал иностранца - Польша искала 10 лет

Сотрудники сектора Украинского бюро Интерпола ГУМВД Украины в Одесской области задержали в Одессе 34-летнего преступника, разыскиваемого полицией Республики Польша за изготовление нелицензионной продукции.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Одесской области.

«Находясь на территории Польши, - сообщил начальник сектора Укрбюро Интерпола в области Петр КАНИВЕЦ, - разыскиваемый гражданин одной из стран СНГ, организовал там цех по изготовлению и выпуску нелицензионных программ для компьютерного обеспечения, которые распространялись на территории Польши и других стран Европы».

В отношении злоумышленника в Польше было возбуждено уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.291 и ч.1 ст.293 Криминального кодекса Республики Польша. В 2007 году постановлением районного суда Варшавы была определена мера пресечения - взятие под стражу. Однако обвиняемому удалось убежать.

«Несколько лет преступник прятался от правосудия, постоянно меняя страну проживания, а затем прибыл в Украину, - уточнили в облМВД. - Прибыв в Одессу, он занимался привычным для него ремеслом – изготовлением нелицензионной продукции, которую реализовывал на промрынке «7-й километр».

9 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан на территории центрального автовокзала Одессы, решается вопрос относительно его экстрадиции в Республику Польша, подытожили в ОСО УМВД Украины в области.