Подполковнику налоговой милиции дали 5 лет

15:26, 10 февраля 2012
Общество
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"Нагрел" предпринимателя на $25 тыс

Приговором Оболонского районного суда города Киева признан виновным бывший высокопоставленный чиновник налоговой милиции ГНИ в Оболонском районе г. Киева и приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года и с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 364 УК Украины).

Кроме того, он лишен специального звания – «подполковник налоговой милиции», сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщает прокуратура, налоговик путем обмана завладел денежными средствами в сумме 25 тыс. долларов США.

По своим служебным обязанностям, осужденный осуществлял оперативное сопровождение досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении директора предприятия по факту уклонения им от уплаты налогов. После того, как предприниматель уплатила налоги, следователь по этому делу принял решение о направлении его в суд для освобождения предпринимателя от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Зная об этом, бывший начальник отделения налоговой милиции предложил предпринимателю предоставить ему вознаграждение якобы за содействие в принятии такого решения. Директор предприятия согласилась на эти условия, и открыла в банковском учреждении счет, на который перечислила денежные средства в сумме 25 тыс. долларов США. Эмитированную банковскую карточку и ПИН-код доступа к карточке она передала налоговику, однако этими средствами он не смог воспользоваться, поскольку был задержан работниками правоохранительных органов.

Приговор суд вынес 30 января 2012 г.

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