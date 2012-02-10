Пьяный священник на джипе устроил цирк в центре Киева (видео)

8 февраля близко полудня пьяный водитель джипа с документами на имя священника Николая Клименко, устроил драку на бульваре Шевченко.

Водителя остановили работники ГАИ, потому что он сначала на "Mitsubishi Pajero" петлял между полосами, а после вообще выехал на тротуар и едва не наехал на пешеходов, утверждается в сюжете ICTV, пишет Украинская правда. Киев.

Сотрудники ГАИ задержали нарушителя, который едва держался на ногах. При этом батюшка вел себя неадекватно – махал кулаками, громко кричал и даже бил милицейское авто и срывал с гаишников погоны.

Мужчина, который бушевал на дороге, оказался священником

Трое инспекторов более часа не могли справиться со священником, но в конечном итоге закрыли его в джипе. Тогда он успокоился и даже показал удостоверение.

"Я хилый, грешный, понимаете?", - сказал священник журналистам.

А дальше взялся благословлять киевлян: "Уважаемые зрители, я вас поздравляю с большим праздником. Священник – он всегда священник и, кажется, это мое лучшее мгновение. Благословляю".

"Они меня убивают.. Давай, достань свой пистолет", - обратился Клименко к гаишнику.

То что он мог выпить алкоголь, священник отрицал: "Нет, нет… вы что… священники никогда не пьют", - сказал он.

Священник своими выходками заблокировал движение на бульваре Шевченко.