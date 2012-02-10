Убийца шестилетней девочки осужден к пожизненному заключению

В Херсонской области Голопристанский районный суд приговорил 28-летнего жителя райцентра Голая Пристань к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 6-летней школьницы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей Управления МВД в Херсонской области, убийство первоклассницы было совершено в сентябре 2011 года.

Девочка играла с другими детьми и возле двора увидела незнакомого мужчину, который попросил показать ему выход к лесу. Ребенок отправился с незнакомцем и пропал. Позже местные жители якобы видели, что незнакомец нес девочку вдоль леса на руках.

Труп школьницы был обнаружен местными жителями недалеко от села. Преступник присыпал его мусором. По заключению экспертизы, девочку задушили, а перед смертью изнасиловали.

Во время воспроизведения событий в рамках следствия жители села, в котором жила погибшая девочка, едва не устроили самосуд над преступником. Поэтому его охраняли бойцы спецподразделения «Беркут». На преступника надели каску и бронежилет, так как в его сторону люди бросали камни

В ходе следствия стало известно, что первоклассница - не первая жертва мужчины. Три года назад он был приговорен к двум годам заключения за развращение родной племянницы.

Из-за резонансности дела судебные заседания были закрытыми и завершились в короткий срок. Подсудимый вел себя спокойно, в своем последнем слове он хоть и извинился перед родными убитой, но явных признаков раскаяния или сожаления не проявил.

Кроме пожизненного срока, суд постановил взыскать с подсудимого в интересах матери погибшей девочки возмещение материального и морального вреда в сумме более 500 тыс. грн.