СБУ предупреждает интернет-пользователей о мошенничестве

Служба безопасности Украины предостерегает граждан не стать жертвами мошеннической схемы, которую на протяжении нескольких последних дней неизвестные лица внедряют через сеть интернет.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники распространяют вредоносную программу-вымогатель Access Download Manager семейства Trojan-Ransom.Win32.Digitala., с помощью которой блокируют работу операционной системы и требуют от ее пользователя перечислить средства для возобновления работоспособности работы компьютера.

«Во время активизации указанного вируса на экране компьютера появляется сообщение о нарушении лицензионных условий при использовании сети Интернет, а также номер электронного кошелька одного из банков (163246308975), на который необходимо перевести средства в сумме от 2 тысяч гривень и более», - сообщили в пресс-центре СБУ и подчеркнули, что «с целью психологического влияния на пользователей, правонарушители используют официальные логотипы Службы безопасности Украины, пытаясь создать у граждан впечатление, что их программное обеспечение блокирует спецслужба».

Значительное количество граждан Украины уже обратились в СБУ с жалобами на блокирование работы компьютеров и вымогание денег за повторное подключение.

Служба безопасности Украины предпринимает меры, направленные на розыск правонарушителей. Между тем СБУ просит граждан быть рассудительными, не поддаваться на вымогание и регулярно обновлять на компьютерах антивирусное программное обеспечение.