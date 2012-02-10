В Украине установят второй часовой пояс?

Из-за низких температур и ненастья в Украине не случилось ни одной чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он отметил: «Благодаря Богу, могу также утверждать, что в этом есть часть своевременных действий правительства и местных органов власти». Он сказал, что холода унесли жизнь 112 людей. При этом добавил, что жизнь каждого человека – это большая потеря, в то же время высказался «категорически против того, чтобы на этой теме спекулировали политики и политиканы».

В.БАЛОГА сообщил, что МЧС совместно с Министерством здравоохранения «тщательным образом проверяют причины каждого летального случая». Он отметил, что «в подавляющем большинстве случаев холод стал только следствием, а причины имеют большей частью бытовой или социальный характер». Министр заявил, что министерство сделало «все возможное, чтобы не допустить человеческих потерь от холодов». «Ни один человек не умер от переохлаждения в автомобильных заторах, на горных перевалах или на туристических маршрутах. Никто не погиб во время аварий судов в Азовском море или в других инцидентах, где привлекались спасательные подразделения МЧС», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Он заметил, что по состоянию на 10 февраля, «несмотря на экстремальные погодные условия количество чрезвычайных ситуаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились больше, чем на половину, размер ущерба уменьшился на 73%». В.БАЛОГА сообщил, что на сегодняшний день в Украине действует 3386 пунктов обогрева людей и в них «обогрели свыше 130 тысяч чел.».