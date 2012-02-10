В поезде Киев – Минск таможенники нашли «ничейные» $180 тысяч

Сотрудники Черниговской таможни и пограничники Черниговского пограничного отряда в нерабочем тамбуре поезда "Киев-Минск" обнаружили 180 тысяч американских долларов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе таможни.

Сегодня ночью в пункте пропуска "Горностаевка" во время проведения таможенно-пограничного контроля совместная осмотровая группа в составе сотрудников Черниговской таможни и пограничников обнаружила пакет с американскими долларами.

Деньги были спрятаны в нерабочем тамбуре одного из вагонов поезда "Киев-Минск". В отделении для мусора у входа в туалет осмотровая группа обнаружила 3 картонных коробки, обмотанные клейкой лентой. Внутри коробок находились 18 пачек по 10 тысяч долларов банковской упаковки 100 долларовыми купюрами общим количеством 180 тысяч долларов. На данное время владельца обнаруженных денежных знаков установить не удалось.

Составлен протокол осмотра места происшествия, деньги изъяты, продолжается дальнейшая проверка.