Почему украинцы ходят к бабкам, а не к психиатру?

В Украине около 1,1-1,2 млн. человек лечились в психиатрических клиниках, диспансерах или регулярно обращались за помощью к специалистам. Такие данные обнародовал руководитель Ассоциации психиатров Украины и член Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины Семен ГЛУЗМАН в интервью еженедельнику Weekly.ua.

По его словам, это цифры Министерства здравоохранения и они иллюстрируют только количество тех, кто обращается за такой помощью.

«Если я не обратился за помощью к врачу-психиатру и вы не обратились, откуда они узнают, больны мы или здоровы?», - объяснил С.ГЛУЗМАН.

По его данным, 80% психически больных в нашей стране никогда не обращались к врачу. «Идут к бабкам выкатывать яйцом испуг, снимать сглаз. А без добровольного согласия психиатр даже осмотреть пациента не может», - отметил психиатр.

При этом С.ГЛУЗМАН уверен, что психическое здоровье украинцев не страдает ни от экономического кризиса, ни от политических проблем. Наоборот, эти катаклизмы делают общество более психически устойчивым. «Мы здоровый народ, у нас все нормально», - уверен известный психотерапевт.