На даче в Симферополе сгорели 4 человека

В 21 час. 9 февраля в г. Симферополе, на территории дачного массива Каменка, в частном жилом доме возник пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на месте пожара обнаружены тела 4 лиц, которые по предварительным данным погибли от отравления продуктами горения.

Пожар ликвидирован подразделениями пожарно-спасательной службы МЧС. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.