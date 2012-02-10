На даче в Симферополе сгорели 4 человека
08:59, 10 февраля 2012Общество
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Неправильно топили печь?
В 21 час. 9 февраля в г. Симферополе, на территории дачного массива Каменка, в частном жилом доме возник пожар.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на месте пожара обнаружены тела 4 лиц, которые по предварительным данным погибли от отравления продуктами горения.
Пожар ликвидирован подразделениями пожарно-спасательной службы МЧС. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.
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