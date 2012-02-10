Клюев: пора спасать «Украину»

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что необходимо быстро разобраться с ситуацией вокруг рейдерского захвата универмага «Украина» (г. Киев.).

Об этом он заявил вчера на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий, сообщила УНИАН пресс-служба А.КЛЮЕВА.

По данным комиссии, в прошлом году были нарушены права мажоритарного акционера универмага, которому принадлежат 92,7515% уставного капитала (шведская компания "Куинн Холдингс Свиден АБ"), поскольку в ноябре 2011 г. группой лиц противоправно захвачен контроль над деятельностью универмага. В результате наложен арест на все имущество компании "Куинн Холдингс Свиден АБ" на территории Украины, в том числе и на акции «Универмага «Украина». Также, по данным комиссии, заблокировано исполнение решений четырех общих собраний акционеров и наблюдательного совета общества о смене директора. Новоназначенный руководитель не может попасть в офисные помещения универмага. Кроме того, прежнее руководство универмага не передает печати и документы общества.

Это стало возможным в результате вынесения Хозяйственным судом г. Киева семи постановлений, которыми запрещено вносить изменения в Единый государственный реестр юридических и физических лиц предпринимателей.

Кроме того, по данным комиссии, на основании поддельных документов бывшим руководством универмага осуществляется попытка взыскать с предприятия 45 млн. долл.

Участники заседания приняли решение о необходимости проведения детальной проверки действий чиновников районной администрации, судей и представителей правоохранительных органов с привлечением представителей центральных органов исполнительной власти и Генпрокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на заседании Межведомственной комиссии по борьбе с рейдерством заявил, что считает необходимым лишать лицензий охранные компании за участие в рейдерских захватах предприятий.

«Может, нам необходимо пересмотреть все охранные структуры, чем они занимаются. Лишать лицензий те структуры, которые занимаются мошенничеством», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что рейдерство это, по сути, бандитизм, и в некоторых случаях он совершается при помощи частных охранных структур.

В свою очередь представители Министерства внутренних дел сообщили, что в 2011 году лицензий были лишены 300 охранных компаний из 5 тыс. существующих в Украине.

Первый вице-премьер-министр поручил правительству до 1 апреля подготовить законопроект по борьбе и недопущению рейдерства, подчеркнув, что во многих случаях «рейдерские атаки» происходят из-за того, что на законодательном уровне недостаточно выписаны механизмы по недопущению этих процессов. В результате, отметил он, бороться приходится со следствием, а не с причиной.

«Мы боремся не с причиной, а боремся со следствием. Почему у нас столько лет рейдерство так "популярно"? Потому что, видимо, у нас есть в законодательстве дырки, которые позволяют нашим гражданам заниматься этой противоправной деятельностью», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также заявил о необходимости законодательно определить понятие «рейдерство» и создать реестр компаний и судей, имевших отношения к рейдерским захватам.

«Реестр компаний, которые занимаются рейдерскими атаками, реестр физических лиц, которые занимаются рейдерскими услугами, реестр судей. Это клеймо такое будет», - сказал А.КЛЮЕВ после того, как участники Межведомственной комиссии сообщили, что в прошлом году 49 судей были причастны к осуществлению рейдерских атак на предприятия, а также юридические компании активно действуют в этом направлении.