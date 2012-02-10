БЮТ: Минобороны хочет в Киеве 1 га зеленой зоны под гаражи

Министерство обороны Украины хочет получить 1,22 га зеленой зоны столицы для обслуживания гаража.

Как сообщает пресс-служба фракции “БЮТ-Батькивщина” в Киевсовете, об этом заявила глава фракции Татьяна МЕЛИХОВА.

По ее информации, соответствующий проект решения о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства по отведению земельного участка на ул. Отдыха, 9-а Министерству обороны рассматривался на заседании комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений.

Депутат сообщила, что Минобороны хочет отвести землю для обслуживания склада и гаража площадью 700 кв. м.

«Безусловно, другого места для складских помещений и гаражей, кроме зеленой зоны, не нашлось. К сожалению, это не первый, и боюсь, не последний рейдерский захват земли министерством, на которой вскоре гаражи и склады могут превратиться в коттеджи и высотки», - высказала предположение Т.МЕЛИХОВА.