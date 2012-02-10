В Нижнем Новгороде откроется Генконсульство Украины

14 февраля министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ откроют в Нижнем Новгороде Генеральное консульство Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, предусматривается, что министры прибудут в Нижний Новгород 13 февраля, где проведут рабочий обед.

14 февраля утром с участием руководителей МИД двух стран состоится церемония открытия Генерального консульства Украины в Нижнем Новгороде.

После этого министры примут участие в церемониях возложения цветов к памятнику К.Минину и Д.Пожарскому, а также к мемориальной доске Тарасу Шевченко.

Кроме того, министры оглянут тематическую фотовыставку к 20-летию установления дипломатических отношений между Украиной и РФ.

Планируется, что после этого К.ГРИЩЕНКО и С.ЛАВРОВ проведут встречу в формате “с глазу на глаз”. Дальше программой предусмотрено проведение под председательством министров 6-го заседания подкомитета по международным отношениям Украинско-Российской межгосударственной комиссии. По окончанию заседания предусматривается подход к СМИ.

Кроме того, предусматривается, что в этот же день К.ГРИЩЕНКО встретится со студентами Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова.