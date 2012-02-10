В МВФ считают целесообразным закрыть банк «Киев»

В Международном валютном фонде (МВФ) считают целесообразным закрыть Банк «Киев» или присоединить его к другому банку.

Об этом говорится в письме постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ по итогам последнего визита украинской делегации в штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне, копией которого располагает УНИАН.

«Банк «Киев»... должен быть закрыт или обеспечено его слияние с другим банком (в соответствии с результатами отчета, который был недавно подготовлен компанией Deloitte & Touche)», - говорится в сообщении.

Также в МВФ отмечают важность того, чтобы правительство Украины избегало поспешных решений касательно учреждения новых финансовых институций (таких, как ипотечные учреждения и земельные банки).

«Международный опыт свидетельствует о том, что результаты деятельности таких учреждений неэффективны, при этом их содержание дорого обходится, особенно в случае слабости подобных учреждений», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 24-25 января украинская делегация находилась в Вашингтоне на переговорах с МВФ. Возглавил делегацию первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Также в составе делегации находился новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Перед поездкой В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.