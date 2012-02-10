МВФ: Нацбанк должен обеспечить гибкость курса гривни

Национальный банк Украины должен отойти от существующей de facto привязки обменного курса гривни к доллару и обеспечить гибкость обменного курса.

Об этом говорится в письме постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ по итогам визита украинской делегации в штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне, копией которого располагает УНИАН.

«Мы уже долгое время аргументируем, что Украина как экспортер сырьевых ресурсов и относительно открытая к потокам капитала экономика, нуждается в более гибкой системе обменного курса. В существующих условиях усиления неопределенности и нагрузки на внешнее фондирование монетарная и валютно-курсовая политика должны быть более гибкими, для того чтобы быстро реагировать на шоки и одновременно обеспечить защиту валютных резервов», - говорится в письме.

В МВФ считают, что существующая привязка гривни к курсу доллара «может слишком дорого обойтись Украине» как в части обеспечения высоких темпов экономического роста, так и потерь резервов НБУ.

При этом в МВФ признают необходимость избегать чрезмерной волатильности, которая может ухудшить качество банковских и корпоративных балансов, и сохранить доверие к гривне.

Как сообщал УНИАН, 24-25 января украинская делегация находилась в Вашингтоне на переговорах с МВФ. Возглавил делегацию первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Также в составе делегации находился новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Перед поездкой В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.