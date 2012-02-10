Сталлоне и Шварценеггер после съемок оказались в одной палате

Звезды фильмов в стиле «экшн» Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер госпитализированы с травмами, полученными во время съемок. Об этом сообщил сам бывший губернатор штата Калифорния.

64-летний Шварценеггер разместил сегодня в интернете красноречивый снимок, на котором он и 65-летний Сталлоне лежат на больничных койках «бок о бок» и дружески общаются, ожидая помощи врачей. «После всех экшн, каскадерских трюков и физических нагрузок во время съемок фильмов „Неудержимые-2“ и „Последний бой“ пора уделить внимание моему плечу. А теперь посмотрите, кто по стечению обстоятельств ждет операции на плече в очереди за мной», – не без юмора заметил «Терминатор».

После операций «мы будем готовы к новому раунду экшн, как в старые добрые времена, когда приступим к съемкам „Гробницы“, добавил Арни. Он подтвердил таким образом согласие сыграть дуэтом со Слаем в новом фильме шведского режиссера Микаэля Хофстрема „Гробница“ (The Tomb).

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