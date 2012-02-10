Янукович поручил поддержать Киевское биеналле современного искусства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил поддержать 1-е Киевское биеналле современного искусства «Арсенале»

Об этом говорится в поручении Президента Украины, размещенном на его сайте.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и руководителю Государственного управления делами Андрею КРАВЦУ оказать поддержку проведению в 2012 году по инициативе Министерства культуры Украины, Киевской городской государственной администрации и Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» Первого Киевского биеналле современного искусства «Арсенале», обеспечить содействие организации и проведению указанного культурно-художественного мероприятия в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мистецький арсенал».