ВР расширила права зарубежных украинцев

Председатель Украинского Всемирного Координационного Совета (УВКС) Михаил РАТУШНЫЙ положительно оценивает принятие Верховной Радой новой редакции закона о правовом статусе зарубежных украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УВКС.

Как отметил М.РАТУШНЫЙ, «многие предложения, которые были наработаны УВКС и озвучены на V Всемирном Форуме Украинцев вошли в изменения в законодательство». «Так, упрощена процедура обретения гражданства для зарубежных украинцев, статья 9-я закона предусматривает, что «зарубежный украинец, который находится в Украине на законных основаниях, пользуется такими же правами и свободами... как и гражданин Украины, за исключением установленных Конституцией». Раздел 28-й этой же 9-й статьи закона предусматривает, что «зарубежным украинцам ежегодно устанавливается квота приема в высшие учебные заведения в пределах объемов государственного заказа», - отметил М.РАТУШНЫЙ.

«Изменения в закон предусматривают создание специального органа исполнительной власти по вопросам сотрудничества с зарубежными украинцами (статья 10²). А также необходимость утверждения специальной государственной программы возвращения и обустройства зарубежных украинцев в Украине», - отметил Председатель УВКС.

При этом М.РАТУШНЫЙ подчеркнул: «К сожалению, не все предложения Украинского Всемирного Координационного Совета, которые реализовывались как поправки к проекту народным депутатом Украины, членом Президиума УВКС Иваном ЗАЙЦЕМ, – учтены». Так, по его словам, отклонено предложение об обязательности для исполнительной власти предоставления гарантий удовлетворения национально-культурных и языковых потребностей зарубежного украинства.

Но в целом УВКС считает принятие закона Верховной Радой Украины в новой редакции положительным шагом в обеспечении правовых, культурных и гуманитарных прав и свобод украинцев зарубежом. В УВКС надеются, что закон будет своевременно подписан Президентом Украины и в дальнейшем должным образом будет выполняться всеми органами государственной власти в полном объеме.

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Как сообщал УНИАН, 9 февраля Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно зарубежных украинцев)»

За это решение проголосовали 324 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе определены права, свободы и обязанности зарубежных украинцев. По закону, зарубежный украинец, который находится в Украине на законных основаниях, пользуется такими же правами и свободами, а также имеет такие же обязанности, как и гражданин Украины, за исключением случаев, установленных Конституцией, законами Украины или международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Лицо, получившее статус зарубежного украинца, имеет право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или осуществлять другую трудовую деятельность на основаниях и в порядке, установленных для граждан Украины.

Зарубежным украинцам ежегодно устанавливаются квоты приема в высшие учебные заведения Украины в пределах объемов государственного заказа.

Лица, получившие статус зарубежного украинца, имеют право на обретение гражданства Украины в порядке, установленном Законом Украины “О гражданстве Украины”.

В законе определено, что основными принципами сотрудничества с зарубежными украинцами является: признание неотъемлемости и принадлежности каждому лицу от рождения основных прав и свобод человека и гражданина; разрешение проблем становления и консолидации украинской нации; обязательность удовлетворения национально-культурных и языковых потребностей зарубежных украинцев; взаимное обогащение достоянием духовной и материальной культуры; взаимодействие с другими государствами в сфере обеспечения прав и свобод зарубежных украинцев на основе обязательности соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, в частности невмешательство во внутренние дела других государств; паритет в обеспечении иностранными государствами и Украиной прав и потребностей зарубежных украинцев и национальных меньшинств Украины.

В соответствии с законом, реализацию государственной политики Украины в сфере сотрудничества с зарубежными украинцами осуществляет центральный орган исполнительной власти по вопросам сотрудничества с зарубежными украинцами.

В законе отмечается, что удовлетворение национально-культурных и языковых потребностей зарубежных украинцев и защита их прав как национальных меньшинств в других государствах является неотъемлемой составной частью внешнеполитической деятельности Украины.

Решения, действия или бездеятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц в решении вопросов, связанных с пребыванием зарубежных украинцев в Украине, могут быть обжалованы в суде в установленном законом порядке.

За выдающиеся заслуги перед Украиной зарубежные украинцы могут быть награждены государственными наградами Украины.

Также в законе определены полномочия Кабинета министров Украины относительно сотрудничества с зарубежными украинцами

Определены полномочия центрального органа исполнительной власти в сфере культуры относительно сотрудничества с зарубежными украинцами.

Предусмотрено, что этот Закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.